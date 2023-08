’Alberi in cammino’ abbraccia la quercia di Gombio

Arriverà domenica 27 agosto a Gombio, all’ombra della Pietra di Bismantova, il secondo appuntamento con “Alberi in Cammino”, percorsi poetici e musicali tra i giganti secolari dell’Appennino emiliano.

Alberi da interrogare, pieni di dignità, forza e saggezza: la quercia di Gombio dalle 17 alle 19,30 sarà la meta e lo scenario del viaggio attraverso la natura nato da un’idea di Gabriele Parrillo con cui l’Associazione Comuni Virtuosi, la Regione e il Festival della Lentezza, promuovono la riscoperta degli alberi madre dell’appennino emiliano, quale scenografia naturale per spettacoli itineranti. I camminatori, guidati da suoni, parole e musica, diventano i protagonisti di una contaminazione di intrecci artistici. In questo viaggio ci saranno Gabriele Parrillo, regista e interprete di Alberi in cammino, Daniela Savoldi, violoncellista e compositrice che eseguirà dal vivo le musiche, e Cora Steinsleger che ha ideato alcune coreografie e danze. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.