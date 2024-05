"Alberi nel Tresinaro, intervenire subito"

"Il Tresinaro sembra una giungla". Il centrodestra scandianese denuncia le condizioni del Tresinaro per la presenza di alberi e vegetazione nel torrente: "Uno dei prossimi impegni che vorrebbe assumersi il candidato sindaco Antonello Salsi è quello di migliorare l’attuale stato di incuria del Tresinaro. Se si percorre la pedonale che lo fiancheggia, in particolare dalle frazioni di Ca’ de Caroli e Fellegara e nello stesso capoluogo di Scandiano, il torrente lo si intravede solo in alcuni punti. La maggior parte del greto è ricoperta da una folta vegetazione al punto che vedere il torrente è per lunghi tratti impossibile". Segnalano che in prossimità del ponte sulla statale 467 a Scandiano ci sono intere piante e tronchi che la corrente ha trascinato e sono rimaste in bilico tra il dislivello della cascata artificiale e il greto. Altre piante e ingombranti arbusti si trovano a ridosso delle arcate dei ponti. "Questi fattori impediscono un agevole deflusso delle acque – sottolineano dal centrodestra –. Il rischio delle pesanti conseguenze che queste incurie potrebbero avere in caso di piene importanti è di facile intuizione. Le prospettive potrebbero essere quelle di seri rischi per la popolazione e ingenti danni per abitazioni, aziende e negozi. Ricordiamo quello che è successo un anno fa in Romagna". Per l’avvocato Giuseppe Pagliani (candidato consigliere nel centrodestra) è importante "rispettare la natura, ma anche gestirla. Ad Arceto il greto è pulito con argini rafforzati. Idem per il limitrofo comune di Rubiera che sta stanziando altri fondi per ulteriori bonifiche. L’attuale giunta di Scandiano giustifica i mancati interventi dicendo che non sono di propria competenza, ma della Regione. Il nostro impegno con i cittadini è di dialogare concretamente e in tempi rapidi con gli organi competenti per migliorare le condizioni attuali del Tresinaro".

Matteo Barca