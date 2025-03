Alberi pericolanti: "L’area dell’asilo è sicura?"

"È sicura l’area della scuola d’infanzia vicino via Moro? Gli alberi del giardino sono in grado di resistere a forti folate di vento?". Lo chiedono alcuni genitori di bambini che frequentano quell’asilo, dopo che nei giorni scorsi una grossa pianta ha ceduto durante un temporale con forte vento, rovinando al suolo e portando con sé anche un cavo dell’energia elettrica, costringendo diverse utenze a un lungo blackout e alla chiusura al traffico della strada per alcune ore. La gestione dell’area, così come la manutenzione del cortile interno all’asilo, è a cura dei Asbr, l’Azienda servizi bassa reggiana. Ma già nel recente passato è stata l’amministrazione comunale a chiedere una verifica tecnica su quelle piante.

"Abbiamo fatto eseguire un controllo – conferma il sindaco Carlo Fiumicino – con i tecnici che hanno escluso situazioni di pericolo o di rischio, con le piante in attività vegetativa". Ma il cedimento della pianta, finita contro la recinzione esterna della scuola d’infanzia, dimostra che l’imprevisto è sempre in agguato. "Proprio per una maggiore tranquillità – aggiunge il primo cittadino – è già stato disposto un intervento di manutenzione, con potatura e messa in totale sicurezza, delle altre piante, di dimensioni minori rispetto a quella caduta, per prevenire ogni potenziale pericolo". Già in passato, negli anni scorsi, in quella stessa zona, in particolare nel parcheggio di via Aldo Moro, c’erano stati cedimenti di piante e grossi rami, che avevano costretto all’intervento vigili del fuoco, forze dell’ordine e Protezione civile.

Antonio Lecci