"Alberi sacrificati in via Cecati per liberare l’ingresso pedonale"

"Erano nel posto sbagliato nel momento sbagliato". Così Ugo Pellini a proposito del Pino silvestre e del Pino dell’Himalaya del parco del Legno, in via Cecati, eliminati i giorni scorsi insieme ad altri due cedri ("questi sì, secchi e in pessimo stato di salute", rileva il botanico). "Più che ammalorati, alla fine del ciclo vegetativo e pericolosi, la litanìa che si recita sempre in questi casi, - prosegue Pellini - semplicemente non rispondevano ai requisiti della ‘riqualificazione’ del progettista. I due alberi sono stati sacrificati perché intralciavano il nuovo ingresso pedonale previsto". Questi sempreverdi erano stati messi a dimora al tempo della Serra Comunale di Paride Allegri, negli anni Settanta, e "non meritavano certamente questo trattamento, aggiunge il botanico, soprattutto il Pino silvestre, che rappresenta la vegetazione tipica delle nostre zone, al tempo del primo periodo interglaciale (11mila anni fa)".

Per salvarli si poteva studiare come modificare il percorso del vialetto in questione, ma "come spesso succede dopo tante riunioni del Laboratorio di cittadinanza, dove si discute di tutto compresi i problemi ambientali mondiali, le decisioni sono prese nel chiuso di una stanza, dall’esperto di turno", rileva amaramente l’esperto.

"Pensare male si fa peccato, ma il più delle volte ci si azzecca...– continua –. Considerazione personale: di solito rispondono ‘Non saranno questi due pini, peraltro neppure belli esteticamente, a rallentare il cambiamento climatico, perché piantumeremo tante essenze autoctone’. Ma per tutti i nuovi progetti, prima di abbattere degli alberi, è sempre necessario, a mio parere, analizzare bene le alternative possibili per salvarli, e questo non si fa quasi mai. E’ una questione di principio e di cultura".

l. m. f.