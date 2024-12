Alberi tagliati a Baragalla: "Sono partite le sanzioni?. La giunta faccia chiarezza"

Non si ferma il lavoro delle opposizioni comunali sul mancato pagamento di multe per alberi tagliati senza la necessaria concessione. Dopo il polverone riguardante il presunto mancato pagamento, da parte di Conad, di multe per l’abbattimento di quasi cento alberi senza aver richiesto i permessi autorizzativi nel bosco di Ospizio, Cosimo Pederzoli (segretario di Sinistra Italiana) ha posto l’accento su una vicenda pare analoga: "A sei mesi dalla conferma istituzionale degli abbattimenti irregolari di decine di alberi del bosco di Baragalla, la giunta ancora non spiegato quante multe siano state fatte alle imprese".

A rimarcare la questione è Coalizione Civica, che chiede lumi sulle sanzioni che si sarebbero dovute elevare a Coop Alleanza 3.0: una domanda non banale, in quanto l’amministrazione comunale stessa ammise l’errore. "Nel 2022 – si legge nella nota di Coalizione Civica – l’assessora Carlotta Bonvicini ammise in aula un grave errore: l’attuatore del Ta8 (Immobiliare Nebbiara), che sta lavorando per Coop Alleanza 3.0, aveva abbattuto decine di alberi senza le necessarie autorizzazioni previste dal Regolamento Comunale del Verde. Un’ammissione che conferma quanto da tempo denunciamo: le regole sono state ignorate e il Bosco di Baragalla è stato distrutto".

"Secondo quanto dichiarato dall’assessora nel 2022 in consiglio comunale – continua la nota – molte delle piante abbattute avevano un diametro superiore ai 25 centimetri e avrebbero quindi richiesto un’autorizzazione specifica, mai richiesta o ottenuta. Nonostante le segnalazioni, il risultato è stato devastante: il 70% del bosco è stato abbattuto".

I consiglieri comunali Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia riferiscono di aver depositato un accesso agli atti per conoscere quali verbali siano stati redatti e quali sanzioni siano state applicate nei confronti dell’attuatore del piano urbanistico Ta8, che opera per Coop Alleanza 3.0.

"È fondamentale sapere se sono stati emessi provvedimenti adeguati e se è stata inflitta una multa proporzionata alla gravità del danno arrecato – dichiarano i consiglieri –. Non possiamo permettere che interventi così invasivi sul nostro territorio passino inosservati o restino impuniti. Il Bosco di Baragalla rappresentava un patrimonio ambientale per la città, e il suo abbattimento è un atto di grave negligenza nei confronti della tutela del verde pubblico".

Circa la questione del bosco Ospizio, invece, il Comune ha riferito di ieri di stare svolgendo "ulteriori verifiche". "A seguito di una richiesta di accesso agli atti del consigliere Paglialonga – dice l’amministrazione – è stato avviato un approfondimento istruttorio volto a ricostruire il percorso di due pratiche del 2015". Nello specifico, "due verbali contestati al soggetto attuatore del Piano, per il taglio non autorizzato di alberi in località Ospizio: uno di competenza della Regione, con una sanzione di 12.000 euro circa, e uno di competenza del Comune, che prevede una sanzione pari a 7.000 euro circa". L’avvocatura del Comune "ha quindi avviato un’indagine interna", che prosegue allo scopo di "accertare l’effettiva presenza degli atti, al termine delle quali si valuteranno ulteriori azioni".