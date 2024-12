Alberi tagliati al Bosco Ospizio. Multe non pagate, le opposizioni:: "Procura e Corte dei conti, indagate"

"Procura e Corte dei conti indaghino e accertino le responsabilità". Lo dicono a chiare lettere le opposizioni che intervengono in tackle sulla vicenda pubblicata ieri dal Carlino riguardo alle multe comminate nel 2015 a Conad Centro Nord – per una somma complessiva di 19mila euro – per il taglio di 93 alberi nell’area del bosco urbano di Ospizio, senza averne le autorizzazioni; verbali che al Comune e al servizio fitosanitario regionale non risultano essere state pagate a distanza di nove anni.

"Grazie alla richiesta di accesso agli atti del nostro consigliere Cristian Paglialonga (foto) e agli incontri successivi con l’alta dirigenza comunale, sono state portate alla luce irregolarità gravissime che non possono essere ignorate", tuona Fratelli d’Italia.

"Dalla risposta ufficiale dell’avvocatura comunale – continuano – emerge una situazione sconcertante: i protocolli dei verbali emessi per le violazioni ambientali risultano presenti negli archivi del Comune, ma non vi è traccia della documentazione cartacea relativa ai procedimenti amministrativi. In altre parole, i fascicoli sembrano essere scomparsi, rendendo impossibile ogni ulteriore verifica. È evidente che i verbali non hanno seguito un iter tracciabile o conclusivo: mancano prove di ordinanze, archiviazioni o pagamenti effettuati, così come documentazione che attesti la conclusione dei procedimenti o il versamento delle sanzioni". Poi incalzano con una serie di domande: "Chi è responsabile di questa gravissima mancanza di controllo? Quali azioni verranno intraprese per recuperare eventuali somme non versate?".

Infine l’affondo: "Durante l’incontro con l’alta dirigenza comunale, abbiamo preteso che gli atti venissero trasmessi alla Corte dei Conti e alla Procura per consentire una valutazione di eventuali responsabilità penali o erariali. Se non avverrà in tempi rapidi, presenteremo direttamente noi un esposto".

Coalizione Civica chiosa: "Se la notizia fosse confermata, si profila una gestione opaca e poco corretta – dicono i consiglieri Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia (nella foto insieme) – Una situazione che solleva numerosi dubbi e che va chiarita al più presto da parte del Comune e di Conad che devono fornire la documentazione. Se non fossero state davvero pagate si aprirebbe una duplice problematica: una amministrativa dove assieme al danno erariale, vanno indagate le responsabilità di un eventuale comportamento omissivo ed una politica che riguarda i rapporti fra Comune e Conad".

E proprio su questo punto rincarano: "Diversi aspetti ci inducono a pensare che Conad sia una controparte privilegiata del Comune. Una vicenda che rappresenterebbe l’ennesimo esempio di come questa giunta, nel solco delle precedenti, affronti con superficialità i temi ambientali, privilegiando consumo di suolo e velocità di esecuzione dei cantieri rispetto alla tutela del territorio".