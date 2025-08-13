Alberi tagliati al Bosco Ospizio, "Comune ha mentito"

Fratelli d’Italia non molla sulla battaglia dei 93 alberi tagliati da Conad nel 2015, senza autorizzazione, nel Bosco Ospizio. La società della grande distribuzione era stata poi sanzionata con un verbale che però non risultava essere stato mai pagato. Lo fa con il parere del segretario generale del Comune che – secondo il capogruppo di Fd’I, Cristian Paglialonga – "smentisce le dichiarazioni dell’assessora Bonvicini, che in Consiglio aveva sostenuto l’assorbimento della sanzione nel Pru Ospizio e la sua prescrizione. Il documento chiarisce invece che in 10 anni, l’Amministrazione non ha mai intimato a Conad Centro Nord di adempiere all’obbligo di ripristino, come previsto dal Regolamento del Verde Pubblico. La sanzione non è prescritta, avendo natura permanente come indicano anche sentenze di Cassazione e Consiglio di Stato. Non esiste atto formale che dimostri l’assorbimento". La denuncia di Paglialonga arriva dopo la bocciatura in aula della mozione – a cui aveva votato contro anche Massari – che chiedeva l’applicazione della legge: "Questo atto non è solo un errore, ma un gesto intollerabile di sfida alla normativa, che rivela un’Amministrazione che si comporta come fosse al di sopra della legge, agendo con arroganza. Ho chiesto una relazione dettagliata: non permetteremo che la legalità sia ignorata. Non ci fermeremo finché non sarà fatta giustizia".

Per l’Amministrazione però, la lettura del parere del segretario generale comunale. "Nel parere legale offerto dal segretario comunale, che ha risposto ai quesiti del consigliere di Fratelli d’Italia Cristian Paglialonga, non vi è alcuna smentita delle parole dell’assessora Bonvicini – recita una nota inviata ieri dal municipio – Si tratta infatti di un’integrazione che approfondisce l’istruttoria, rilevando elementi di novità che non erano emersi in precedenza. Lo si evince chiaramente dalle premesse del parere stesso, nelle quali si legge: “Si chiarisce che le attestazioni effettuate dall’assessore Bonvicini in merito alla prescrizione della sanzione accessoria sono state effettuate sulla scorta del rilascio informale di un primo parere reso dal sottoscritto che viene integrato con il presente atto“". Altresì, conclude il comunicato diffuso da Piazza Prampolini, "l’Amministrazione è impegnata a ricostruire i fatti del 2015 e ad agire contestualmente con gli strumenti normativi a sua disposizione".

Ma Lorenzo Melioli, di Fd’I non ci sta e ribatte: "Burani già scappò nel 2019 dalle domande sui fondi di Conad per il Dinamico Festival, oggi, il copione resta invariato: Bonvicini mente in aula, Burani si nasconde e non dà spiegazioni sui legami con Conad. Il loro finto ambientalismo è un insulto ai reggiani".