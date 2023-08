"Alberi tagliati, dove quelli nuovi?"

Legambiente all’attacco sull’intervento di abbattimento degli alberi nel giardino della scuola media di via Gramsci, dove sarà realizzata una mensa. La risposta del sindaco, Franco Palù, a una prima richiestA di chiarimenti, non ha soddisfatto l’associazione ambientalista che si rivolge di nuovo al primo cittadino.

Sotto osservazione da parte di Legambiente è la tutela delle possibili nidificazioni presenti: "Qualunque tecnico con qualunque specializzazione può certificare la presenza di nidificazioni - domanda Clizia Ferrarini, vicepresidente Legambiente Val d’Enza –? Nel processo di sopralluogo l’architetto scrive che ”si riscontra l’assenza di nidi sugli alberi da abbattere”, ma la Direttiva europea sancisce relativamente alle nidificazione anche il divieto ”disturbarli”, pertanto, sempre che un architetto abbia le competenze ornitologiche, avrebbe dovuto verificare anche l’assenza del disturbo alle nidificazioni presenti nell’area".

"Lei scrive - prosegue Legambiente rivolgendo a Palù - che ”si prevede la sostituzione degli alberi’’, ma quanti alberi precisamente verranno reimpiantati? Lei scrive che ”non si è ancora definito il loro posizionamento’’: questo vuol dire che in base alle regole vigenti i cittadini devono individuare in anticipo dove mettere gli alberi e il Comune no? Il Comune ha intenzione di impiantare gli alberi a compensazione nel giardino della scuola, dove l’amministrazione comunale ha intenzione di fare pure un giardino sensoriale?"

"Infine dalla documentazione che ci avevate inviato vi era la dichiarazione generica della proprietaria: “Mi impegno a ripiantumare altre 12 piante”. Ma, da quel che ci risulta, non era stata individuata la collocazione esatta. Ora è stata individuata? Dov’è?" Legambiente non contesta la realizzazione della mensa, un servizio necessario, ma critica alcune modalità dell’intervento.

Il sindaco Palù, aveva replicato alle prime osservazioni che "prima dell’abbattimento si è verificato non fossero presenti nidi d’uccello. Nel deposito arboreo comunale sono presenti 40 arbusti che verranno impiantati a compensazione. Nell’area della scuola media, con altro progetto che stiamo facendo, realizzeremo un giardino sensoriale. La mia amministrazione è sensibile sia ai temi ambientali che ai bisogni della cittadinanza, se un progetto prevede anche un minimo impatto le compensazioni sono molto maggiori di quanto abbattuto".