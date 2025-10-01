Alberi tagliati in pineta, summit con i cittadini

A seguito delle lamentele sull’intervento di diradamento delle storiche pinete che fanno da corona a Castelnovo Monti, capitale della montagna, come preannunciato l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro aperto a tutta la comunità per illustrare gli importanti interventi di diradamento e messa in sicurezza del verde pubblico. In particolare si tratta dei lavori condotti sulle tre pinete nel centro del paese e l’area a lato di piazzale Matteotti.

L’incontro si terrà giovedì 9 ottobre, alle ore 20.30 nella Sala del consiglio comunale del Municipio a Castelnovo Monti, con la partecipazione del sindaco Emanuele Ferrari e degli assessori Silvia Dallaporta e Giorgio Severi. Inoltre interverranno rappresentanti del Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, dell’Unione Comuni dell’Appennino, del progettista dei lavori Roberto Barbantini e del tecnico della ditta esecutrice (Cofar) Antonio Gareri. I lavori hanno suscitato una forte attenzione con qualche polemica tra i residenti e non solo, anche perché sono stati eseguiti in piena estate creando difficoltà anche a turisti desiderosi di fare una passeggiata in pineta. Si è trattato comunque di lavori concordati anche nell’ambito dell’Unione dei Comuni, con l’obiettivo di migliorare i termini di sicurezza delle pinete in caso di incendio. Le tre pinete che racchiudono Castelnovo Monti sono estremamente integrate con il tessuto urbano del centro abitato, vicine a molte strutture abitative e impiantate circa un secolo fa. Ad oggi stanno subendo la parziale sostituzione naturale delle conifere con specie autoctone, come la roverella. Un processo naturale nel tempo che produce molto materiale di risulta a terra di difficile rimozione e che, nella malaugurata ipotesi di incendio, può comportare rischi elevati. Nello stesso tempo però le pinete rappresentano una caratteristica importante del paese, e nella loro lunga storia ne sono diventate un elemento identitario, l’immagine di un paese nel verde. Le pinete nel centro di Castelnovo Monti sono frutto di rimboschimenti di origine artificiale di conifere alloctone quali pino nero (Pinus nigra), abete rosso (Picea abies) e abete di Douglas (Pseudotsuga menziesii). Il sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari: "Riteniamo opportuno convocare questa pubblica assemblea per evitare polemiche e informare i cittadini sugli interventi alle pinete, fatti con competenza per tutelare il patrimonio naturale. D’intesa con l’Unione dei Comuni e con il Parco Nazionale dell’Appennino, parleremo anche di un progetto di comunità molto più ampio di tutela del patrimonio naturale che interesserà anche i versanti della Pietra d Bismantova".

Settimo Baisi