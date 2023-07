"Alberi tagliati per la sicurezza"

"Abbiamo abbattuto quelle piante per garantire la sicurezza ai cittadini". Così risponde il sindaco Luigi Bellaria ai cittadini di Cadelbosco Sopra e ai consiglieri di opposizione che hanno contestato il taglio di alcune decine di grosse piante nell’area di via Berlinguer, dove in passato si erano avuti dei cedimenti, in occasione di temporali e forte vento. Bellaria aggiunge di aver annunciato con largo anticipo ("con comunicati via social") questa operazione, di cui era stata messa a conoscenza anche Legambiente. L’abbattimento con le motoseghe sarebbe avvenuto in base a una perizia tecnica del Consorzio Fitosanitario, che certificherebbe la malattia di quelle piante. Secondo alcuni residenti, però, le cattive condizioni degli alberi deriverebbero da carenza di manutenzione negli anni. E in alcuni casi un’adeguata potatura avrebbe potuto sanare la situazione, senza ricorrere al taglio totale dei pioppi. Intanto, dal municipio annunciano altri simili operazioni "per la sicurezza dei cittadini", con tagli previsti nella zona del cimitero di Cadelbosco Sopra e in via Monsignor Saccani.