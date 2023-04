Albero a fuoco nell’oasi Ipotesi gesto vandalico

Non si esclude un gesto vandalico, un tentativo di danneggiamento, dietro all’incendio che l’altra sera ha interessato una delle piante che si trova all’Oasi ex Cave Corazza, a Poviglio, un luogo di grande pregio ambientale e naturalistico, che vanta una presenza faunistica e botanica di valore che vede il Comune di Poviglio e il Wwf impegnati a sviluppare costantemente le funzionalità, mirate ad una sempre migliore fruizione didattica, estesa anche alle fasce dell’infanzia.

Un primo allarme è scattato nella prima serata di lunedì, quando dall’area naturalistica è stato notato del fumo. Sono arrivati i vigili del fuoco da Sant’Ilario per mettere in sicurezza l’area ed evitare che l’incendio potesse estendersi ulteriormente al resto della vegetazione. E per evitare ulteriori problemi, per motivi precauzionali, i vigili del fuoco sono tornati pure in tarda serata per un nuovo controllo, verificando che non ci fossero focolai rimasti dal precedente incendio. Un episodio in fase di analisi, dopo che sono intervenuti anche i carabinieri, per cercare di chiarire la causa del principio di incendio, difficilmente attribuibile a cause del tutto accidentali.

Negli ultimi tempi sono stati diversi gli episodi di vandalismo, anche con l’uso del fuoco, commessi da giovanissimi. E nel caso dell’Oasi ex Cave Corazza non si può escludere la stessa pista. Di recente, l’Oasi è stata teatro di progetti educativi per le scuole locali, con insegnanti e pedagogiste che hanno preso parte al progetto didattico ambientale del Ceas Rete Reggiana "La scuola in Natura".

Antonio Lecci