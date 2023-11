Albero caduto su una casa. Il Comune pagherà i danni

Ammontano a diverse decine di migliaia di euro i danni provocati nei giorni scorsi dalla caduta di una grossa pianta, in seguito al forte vento, rovinando su una abitazione adiacente, in centro a Casoni di Luzzara, in un’area retrostante la chiesa parrocchiale. Una vicenda che ha sollevato polemiche, in particolare dalle opposizioni in consiglio comunale, che nel settembre 2022 avevano presentato una interrogazione sullo stato di salute di quella pianta.

L’analisi del Consorzio Fitosanitario aveva evidenziato una situazione "sicura", con necessità di monitorare le condizioni dell’albero. "Ma senza indicazione che potesse far pensare all’abbattimento", dice il sindaco Elisabetta Sottili. Che aggiunge: "Quando gli esperti indicano potenziale rischio, come Comune interveniamo per eliminare subito il pericolo. Quella pianta ha ceduto a causa di condizioni meteo straordinarie, per il forte vento". I danni all’edificio (rimasto al momento agibile e regolarmente occupato dai proprietari) saranno risarciti dall’assicurazione del Comune, ma non si esclude che i lavori di ripristino possano venire finanziati dal fondo di Protezione civile per i danni da maltempo.

Antonio Lecci