Alberto Berti, gli appelli tv a Quattro Castella: ricerche senza esito

Ancora nessuna segnalazione che possa aiutare la famiglia di Alberto Berti a rintracciarlo. Nessuna battuta di ricerca capillare da parte delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco. Sempre più fitto il mistero della scomparsa del 79enne di Montecavolo, allontanatosi da casa in bici il 10 settembre e non più rientrato. Se ne occupa ora anche il programma ’Pomeriggio 5’, che ieri ha intervistato il figlio Paolo, titolare dell’Autosplendid di Vezzano. Mentre ieri sera ne ha parlato anche la trasmissione Rai ’Chi l’ha visto?’. Paolo ha contattato una società che usa droni per riprese aeree, che lo aiuterà nel weekend a perlustrare dall’alto l’area. L’anziano era in ottime condizioni di salute, e non aveva motivi apparenti per allontanarsi volontariamente.

