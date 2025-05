Alberto Franceschetti festeggia il secolo affiancato dalla moglie

L’albinetano Alberto Franceschetti ha compiuto 100 anni. Venerdì pomeriggio si è svolta una grande festa alla casa residenza anziani Villa Anna Rosa di Cadelbosco. Alberto è nato e cresciuto a Bellarosa e oggi vive, insieme alla moglie Fermina ‘Marta’ Ferretti, nella Cra di Cadelbosco. Sono sposati da 72 anni. Hanno due figli e diversi nipoti che erano tutti presenti, assieme al personale della struttura, alla festa per il secolo di vita raggiunto da Alberto. Prima contadino, poi dipendente di un’azienda metalmeccanica, Franceschetti è nato il 16 maggio del 1925. Oltre al lavoro, lui e la moglie sono da sempre stati appassionati del ballo. Al compleanno, oltre alla torta e ai palloncini, erano presenti due coppie di ballerini che si sono esibiti in loro onore. Ha partecipato anche la sindaca di Albinea Roberta Ibattici che ha portato al centenario gli auguri di tutta la comunità oltre a un libro di fotografie albinetane realizzate dal fotografo Primo Montanari. "E’ stato un modo – dicono dal Comune di Albinea – per ‘riportare’ Alberto tra le sue colline. Sia lui che la moglie hanno ringraziato e si sono goduti gli applausi e gli auguri di tutti i presenti".

m. b.

Nella foto: i coniugi con alcuni dei nipoti