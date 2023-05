Albinea, scatta l'allarme per l'auto fuori strada

Albinea (Reggio Emilia), 15 maggio 2023 - Ha sbandato in auto, finendo nel fossato laterale, forse nella notte. Ma il conducente, pare uscito fisicamente illeso dall’incidente, non avrebbe segnalato quanto accaduto, chiudendo l’auto e allontanandosi, probabilmente intenzionato a farla recuperare alla luce del giorno. Ma alcuni passanti, comprensibilmente preoccupati alla vista dell’auto fuori strada, hanno dato l’allarme alle autorità, facendo mobilitare soccorsi e carabinieri. I militari della caserma di Albinea, giunti sul luogo indicato – in località Botteghe, in via Crostolo – hanno scoperto che l’auto era effettivamente nel fossato, ma senza nessuno a bordo o nei dintorni. La Ford era chiusa regolarmente, ma senza la presenza del proprietario. L’auto è risultata intestata a una azienda con sede a Montecchio e non risulta rubata. Sono stati avviati accertamenti dei carabinieri per chiarire con precisione quanto accaduto.