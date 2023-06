Albinea, al Parco dei Frassini lezioni di yoga in lingua inglese

Fare yoga e allenare la lingua inglese da oggi è possibile ad Albinea. Oggi, giovedì 22 giugno, e giovedì 6 luglio, dalle 18 alle 19, al parco dei Frassini andrà in scena “Yoga in english”: una prosecuzione estiva del corso di lingua svolto alla biblioteca Pablo Neruda nei mesi scorsi.

L’iniziativa è nata grazie all’idea e alla disponibilità di Emek Kurtulus.

Si tratterà di un’occasione per praticare la disciplina orientale (o cominciare a farlo) e allenare la lingua inglese, di qualsiasi livello. La partecipazione è libera e gratuita ed è rivolta ad un pubblico adulto. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà in sala civica. Si consiglia di indossare abbigliamento sportivo e portare un tappetino.

Per informazioni:ð 0522 590262