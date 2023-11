Albinea, autocarro in manovra danneggia edificio

Albinea (Reggio Emilia), 6 novembre 2023 – Una manovra sbagliata del conducente di un autocarro ha provocato danni strutturali piuttosto evidenti, in serata, in via Comparoni ad Albinea. L’autocarro, in uso a una impresa attiva nel settore edile, in movimento ha urtato l’accesso di una abitazione privata, facendo cedere una struttura. Si è temuto il peggio, in particolare tra i residenti nella zona, quando si è sentito il forte rumore provocato dall’impatto. Non si registrano conseguenze alle persone, visto che in prossimità del luogo dello scontro non si trovavano persone in transito. Ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere l’area in sicurezza. Sono intervenuti anche i carabinieri di Scandiano per effettuare gli accertamenti su quanto accaduto. L’area è stata transennata in attesa di ulteriori rilievi tecnici.