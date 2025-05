Incendio auto rubata da Albinea, fiamme e paura

Albinea (Reggio Emilia), 12 maggio 2025 – I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri per domare un incendio di autovettura che era stato segnalato in via Peri, ad Albinea. Il veicolo, una Audi A3, è risultato essere di proprietà di una donna di 63 anni, residente a Carpineti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della caserma di Albinea per i rilievi del caso. L’auto è andata completamente distrutta a causa del rogo, le cui cause sono attualmente in corso di accertamento.

Ma è molto probabile la causa dolosa, visto che dai primi riscontri, il veicolo risulterebbe essere stati rubato. Dunque, non si esclude che possa essere stato usato per commettere qualche reato in zona, probabilmente dei furti, per poi essere abbandonato e dato alle fiamme per cancellare ogni possibile traccia.

Ma non sono scartate neppure altre ipotesi. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e le cause che hanno portato all’incendio.