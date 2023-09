Albinea, bimbo di sette anni si scontra in bici con un'auto

Albinea (Reggio Emilia), 26 settembre 2023 – Soccorsi mobilitati, nel pomeriggio ad Albinea, per un incidente in cui è rimasto coinvolto un bambino di sette anni. E’ accaduto verso le 16 all’incrocio tra via Di Vittorio e via Dante Alighieri. Il bambino, in sella a una bicicletta, stava percorrendo la pista ciclopedonale che costeggia via Di Vittorio. Nell’attraversare l’incrocio si è verificato lo scontro con un’autovettura Nissan Qashqai condotta da un pensionato di 83 anni residente a Scandiano, che si stava immettendo proprio su via Alighieri. Il bambino è rovinato a terra e per lui si è temuto il peggio. Sono stati allertati i soccorsi con l’arrivo sul posto dell’ambulanza locale e del personale dell’automedica di Scandiano. La centrale operativa del 118 ha mobilitato anche l’elisoccorso di Parma, il cui intervento è stato annullato quando il personale medico giunto sul posto ha verificato che le condizioni del bambino non risultano essere critiche. Dopo le prime cure il bimbo è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Ha riportato vari traumi ma non risulta in pericolo di vita. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Albinea.