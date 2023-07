Albinea chiude con un’icona del jazz Tocca a Erskine deliziare il pubblico

Si chiude alla grande stasera alle 21.30, al parco dei Frassini, la 36ª edizione di Albinea Jazz. A esibirsi sarà il Peter Erskine Quartet feat con Alan Pasqua, Darek Oles e George Garzone.

Il biglietto per lo spettacolo costa 15 euro, (7,5 per under 18 e residenti Comune di Albinea).

I biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito www.vivaticket.com. I posti sono numerati e sarà possibile sceglierli in fase di acquisto. È caldamente consigliato acquistare i biglietti tramite questa modalità, per evitare file la sera stessa del concerto.

Peter Erskine è un’icona del jazz mondiale che ha scritto pagine indimenticabili di storia musicale. Nasce nel New Jersey e inizia all’età di 4 anni a suonare la batteria, a 18 inizia già la sua carriera da professionista con la Stan Kenton Orchestra, ma è con i Weather Report che il mito ha inizio davvero: nell’epoca d’oro della Fusion Band per eccellenza, registra cinque dischi, tra i quali il famoso live 8.30, premiato con un Grammy Awards. Oltre al ruolo di sideman e alle moltissime incisioni in studio, Erskine vanta una considerevole attività di band leader, tra i suoi progetti più longevi e riusciti citiamo su tutti il trio con John Taylor e Palle Daniellson. Per l’occasione è alla guida di un quartetto formidabile che lo vede in compagnia della sua storica sezione ritmica arricchita dalla presenza di George Garzone, uno tra i più apprezzati sassofonisti statunitensi, nonchè stimato docente della Berklee School of music di Boston. Nel gennaio 2019 il quartetto ha inciso alcuni concerti live, producendo il triplo CD Three Nights in LA, che ha ottenuto il plauso di molti critici e recensioni entusiastiche su Downbeat Magazine e All About Jazz.

Il concerto sarà confermato anche in caso di maltempo, ma con il trasferimento dell’esibizione al Cinema Apollo (via Morandi, 1, 42020 Albinea RE). I biglietti venduti in prevendita dal 220 al 350 saranno interamente rimborsati. Lo spostamento eventuale della sede sarà comunicato stamane.