Albinea corre in soccorso del Comune con 250 frane

Albinea corre in aiuto di Casola Valsenio, comune in provincia di Ravenna, promuovendo una raccolta fondi per regalare agli amici ravennati un mezzo fuoristrada 4X4 che sarà molto utile per spostarsi agilmente e monitorare lo stato delle frane.

Martedì una delegazione composta dal sindaco Nico Giberti, da tutta la giunta comunale, dal consigliere comunale e membro della Protezione civile Leonardo Napoli e dalla presidente della Pro Loco ed ex parlamentare Antonella Incerti ha fatto visita al paese colpito dal maltempo.

Gli albinetani sono stati ricevuti dal primo cittadino Giorgio Sagrini e dal suo il vice Maurizio Nati (nella foto con la delegazione di Albinea). E’ stato compiuto un sopralluogo sulla imponente frana delle Case Bruciate e, in municipio, è avvenuta la proiezione di immagini e video sulle molte aree franate. I due comuni sono collegati sia da un percorso comune per la candidatura dei fenomeni carsici nelle evaporiti regionali a patrimonio dell’umanità Unesco che da scambi culturali e turistici.

"Allo stato attuale abbiamo 250 frane che hanno interrotto in vari punti la viabilità", ha spiegato il sindaco Sagrini. Albinea si è offerta di fornire un aiuto concreto. Il primo appuntamento di raccolta fondi, a cui ne seguiranno altri, sarà il 15 giugno in occasione della festa del Lambrusco. La Pro Loco ha organizzato una cena (22 euro-prenotazioni: 3391154555) alle 20 al parco Lavezza e il cui ricavato sarà devoluto all’aiuto degli amici di Casola.

Sarà comunicato come poter donare anche attraverso un conto corrente dedicato al raggiungimento della cifra necessaria per acquistare il fuoristrada.

Per il sindaco Giberti è stata una visita "molto proficua perché abbiamo potuto prendere atto della grave situazione infrastrutturale in cui si trova il territorio di Casola e soprattutto è stato possibile concordare con gli amministratori casolani una forma concreta di aiuto che consisterà nella donazione di un fuoristrada".

