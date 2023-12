Albinea, denunciati per le botte sul campo di calcio

Albinea (Reggio Emilia), 15 dicembre 2023 – Un diverbio di qualche mese fa, in seguito a una partita di calcio, è sfociato in un’aggressione violenta ai danni di un giovane di 27 anni, colpito con calci e pugni, riportando traumi guaribili in almeno un mese. I carabinieri di Albinea hanno indagato sull’episodio, denunciando due quarantenni residenti nel Reggiano per il reato di percosse e minaccia. L’origine dei fatti risale alla primavera scorsa, quando durante una partita di calcio, tra due squadre dilettantistiche, a seguito di alcune dinamiche calcistiche, nasceva un acceso diverbio fra due calciatori. Uno dei loro si era visto arrivare addosso un avversario, che lo aveva colpito con un pugno al volto. Dopo essere caduto al suolo, frastornato dal pugno, era stato nuovamente colpito dall’aggressore, con un calcio alla schiena ed al ginocchio destro. Erano seguite minacce e offese: "Fatti cambiare o non esci con le tue gambe", aveva detto uno degli aggressori, schiaffeggiandolo in pieno volto. I carabinieri hanno ricevuto la querela, effettuato gli accertamenti con l’ascolto dei testimoni, arrivando ora alla denuncia per i due presunti aggressori.