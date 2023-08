Albinea, estrae il coltello ma il "buttafuori" lo disarma

Albinea (Reggio Emilia), 7 agosto 2023 – Arrecava disturbo in un locale pubblico di Albinea. E di fronte alla richiesta di un operatore della sorveglianza di allontanarsi, un ventenne ha reagito estraendo un coltello a serramanico della lunghezza di 10 centimetri, di cui sette di lama. A quel punto il “buttafuori” lo ha disarmato, per poi chiamare i carabinieri. Il ventenne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. E’ accaduto ieri notte verso le due nei pressi del locale frequentato da molti giovani. Tra loro alcuni stavano arrecando disturbo, con immediata segnalazione al personale della vigilanza. Uno di loro, quando è stato invitato a uscire, ha estratto il coltello, probabilmente in segno di minaccia. Ma è stato disarmato, con il coltello poi consegnato ai carabinieri. Dopo i fatti il ventenne ha tentato di allontanarsi, ma è stato individuato e fermato grazie alle indicazioni fornite da altri giovani presenti sul posto. Il coltello è stato posto sotto sequestro.