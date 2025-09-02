Albinea festeggia l’ennesimo successo di Libr’Aria: "Grandi ospiti e organizzazione perfetta"

Centinaia di bimbi, altrettanti genitori, educatori, autori e illustratori. Anche quest’anno la 17ª edizione di Libr’Aria è stata un grande successo.

Da venerdì fino a domenica, in tantissimi hanno affollato il parco dei Frassini e la biblioteca Pablo Neruda per partecipare a laboratori creativi, ascoltare le parole degli autori di libri per ragazzi, conoscere illustratori e scrittori, partecipare alle letture organizzate per bambini e ragazzi. "La riuscita della manifestazione - si legge in una nota del Comune - si deve sia alla rilevanza degli ospiti invitati, che alla perfetta organizzazione della cooperativa Equilibri e del personale della biblioteca, coadiuvato da alcuni preziosissimi volontari".

Partecipatissimo ed emozionante è stato l’incontro con l’ospite d’onore Marie-Aude Murail, grandissima scrittrice francese, vincitrice nel 2022 dell’Hans Christian Andersen Award (il più significativo riconoscimento dedicato alla letteratura giovanile nel mondo intero) e autrice di oltre un centinaio di volumi per ragazzi. Apprezzatissima anche Chiara Carminati, scrittrice e amica di Libr’Aria fin dalla sua prima edizione, fresca vincitrice del Premio Campiello Junior 2025.

Tanti anche i momenti di spettacolo, che hanno fatto il pieno di spettatori. "Un apporto molto importante è arrivato dalla redazione Fuorilegge, composta da ragazzi e ragazze, con interviste serali agli autori e la notte in biblioteca".