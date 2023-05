Albinea Jazz: show con Frisell e Peter Erskine

Grandi nomi per l’edizione 2023 di Albinea Jazz, quest’anno edizione numero 36. Tre i concerti in programma, immersi in suggestivi spazi: il 10 e 12 luglio al Parco dei Frassini ’Margherita Hack’ e l’11 luglio a Villa Arnò, sempre alle 21.30.

Lunedì 10 luglio in concerto Linda May Han Oh The Glass Hours, con Sara Serpa (voce), Greg Ward (sax), Fabian Almazan (pianoforte ed elettronica), Linda May Han Oh (contrabbasso e basso elettrico) e Ziv Zavitz (batteria). Il grande chitarrista Bill Frisell (foto), con un quartetto, è martedì 11 luglio a Villa Arnò. Con lui Greg Tardy (sax tenore e clarinetto), Gerald Clayton (piano e organo), Johnathan Blake (batteria). A chiudere il festival è - mercoledì 12 luglio - Peter Erskine Quartet feat con George Garzone al sax tenore, Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabasso e Peter Erskine – icona del jazz mondiale - alla batteria.

Anche nell’edizione 2023 saranno proposti appuntamenti ad anticipare il festival, intitolati "All around Albinea Jazz". Due le anteprime, a ingresso gratuito: il 2 e 9 luglio al parco Frassini, grazie alla collaborazione tra Comune e Scuola di musica Risonanze di Albinea. Prima dell’inizio del concerto dell’11 luglio a Villa Arnò sarà poi consegnato il premio alla memoria di Roberto Zelioli, storico protagonista della vita pubblica albinetana e reggiana, oltre che grande appassionato di musica. Il premio è destinato a personalità legate al mondo del jazz ritenute di particolare valore e qualità.

Anche quest’anno Albinea Jazz ha deciso di sostenere l’attività Apro Onlus di Reggio, Associazione per lo studio e la cura delle malattie dell’apparato digerente - progetti radioterapia. Durante il Festival sarà possibile conoscerne l’attività. L’edizione 2023 del festival è stata presentata dal sindaco di Albinea, Nico Giberti, dal direttore artistico Vilmo Delrio, da Andrea Malagoli di Reggio Iniziative Culturali e da Sabrina Zelioli, sorella di Roberto. I biglietti dei concerti sono già in vendita sul sito www.vivaticket.com

Stella Bonfrisco