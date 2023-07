Albinea Jazz, ultima anteprima con i Dejablues

Stasera alle 21,30 al parco dei Frassini, ad Albinea, ultima anteprima della rassegna jazz coi Dejablues e Camilla De Lellis, con un repertorio nero-soul e Rithm’n’ blues. L’ingresso è libero. I Dejablues è un gruppo composto da Francesco Mantovani, Paolo Decaroli, Nicola Ibatici e Massimo Colla supportati da cantanti e strumentisti da tutta Italia. Per l’occasione sono accompagnati da Camilla De Lellis, musicista e cantante di Bologna.

Da domani Albinea Jazz entra nel vivo al parco dei Frassini (al cinema Apollo in caso di maltempo) con Linda May Han Oh (contrabbasso e basso elettrico) accompagnata da Sara Serpa alla voce, Greg Ward al sax, Fabian Almazan a pianoforte ed elettronica, Ziv Zavitz alla batteria. Martedì 11 luglio alle 21,30, a Villa Arnò, il chitarrista Bill Frisell in scena con Greg Tardy (sax tenore e clarinetto), Gerald Clayton (pianoforte e organo) e Johnathan Blake (batteria). Mercoledì alle 21,30, parco dei Frassini, Peter Erskine Quartet col noto batterista accompagnato da Alan Pasqua, Darek Oles e George Garzone.