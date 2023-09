"Albinea: la comunità si attiva per un paese pulito"

Domani torna ad Albinea ‘Puliamo il Mondo’, l’iniziativa di Legambiente e organizzata dal Comune in cui tutti i cittadini e in particolare le famiglie e gli alunni delle scuole sono invitati a partecipare alle operazioni di pulizia del parco e delle vie del paese. Il ritrovo è alle 8.30 al piazzale Lavezza per la formazione dei gruppi. L’iniziativa si concluderà alle 12. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto. Verrà fornito il materiale necessario per la raccolta. Per info: 0522590247.