Albinea, per il Pd correrà la Ibattici

Il Pd ha scelto il suo candidato sindaco per correre ad Albinea. A meno di clamorose sorprese sarà Roberta Ibattici, assessora in carica – con le deleghe a politiche giovanili, attività produttive, pari opportunità e turismo – entrambi nei mandati del primo cittadino Nico Giberti. Proprio quest’ultimo l’ha designata come sua erede prediletta. La decisione sarebbe stata presa nel direttivo del circolo dem albinetano lunedì scorso ed è attesa a giorni la ratifica ufficiale salvo dietrofront dell’ultima ora. Come già aveva anticipato il Carlino, Ibattici era in lizza con il giovane segretario locale Francesco Nasi (nonché figlio di Maurizio, vicesindaco in carica). L’esperienza di Ibattici ha avuto la meglio. La 53enne vanta una lunga esperienza politica di partito; ex civatiana, si candidò nel 2013 al ruolo di segretario provinciale, sfidando Andrea Costa (che vinse) e Giammaria Manghi. In quella segreteria, ricoprì la carica di responsabile organizzativo.

Ibattici si contenderà la fascia tricolore (in attesa che il centrodestra faccia le sue mosse) con Corrado Ferrari che – come già anticipato dal nostro giornale nelle settimane scorse – ha ufficializzato proprio ieri la sua discesa in campo. L’ex presidente della Pro Loco di Albinea si presenterà con una lista civica, della quale ha svelato il simbolo con una pagina facebook dedicata dove c’è già una bozza di programma: "La mia candidatura nasce dall’iniziativa di un ampio gruppo di albinetani preoccupati della direzione che il nostro Comune ha preso negli ultimi anni – dice Ferrari –. Crediamo serva un forte cambiamento nelle priorità e nel metodo di governo. Un nuovo progetto veramente civico che superi le divisioni di partito nell’interesse generale. Vogliamo evitare che Albinea si riduca ad un quartiere residenziale di Reggio, perdendo identità e peculiarità".

Matteo Barca

Daniele Petrone