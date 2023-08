Albinea (Reggio Emilia), ruba pneumatici dall'officina in cui lavora

Albinea (Reggio Emilia), 19 agosto 2023 – Si fidava del suo dipendente, tanto da affidargli le chiavi dell’autofficina. Ma la fiducia è stata tradita dal lavoratore, ormai ex in quell’azienda, visto che nel giorno di chiusura il dipendente si recava in ditta per montare due pneumatici all’auto di un’amica, rubandoli dal deposito. Con l’accusa di furto aggravato i carabinieri di Albinea hanno denunciato un uomo di 26 anni, residente nel Bolognese.

A scoprire il furto è stato il titolare dell’officina, un 50enne reggiano, che a ridosso delle festività di Ferragosto, in un giorno di chiusura, si è recato in azienda notando la presenza del dipendente con in mano due pneumatici montati sui cerchi di un’autovettura. “Sono miei gli ho acquistati su internet per montarli nell’auto di una mia amica”, si è giustificato il dipendente, evidentemente sorpreso dall’arrivo del proprietario. Quest’ultimo però non ci ha creduto e ha controllato in magazzino, scoprendo l’ammanco di due pneumatici. Tradito nella fiducia, il derubato ha presentato denuncia ai carabinieri di Albinea, con le indagini che hanno portato alla segnalazione del giovane ex dipendente alla magistratura.