Albinea sfiora il podio: "Orgogliosi del risultato"

Ce l’hanno messa davvero tutta, ma non è stato sufficiente per salire sul podio dei campionati europei di pattinaggio a rotelle Show and Precision: le senior dello Skating Club Albinea (nella foto) sono infatti giunte quarte, alle spalle di un terzetto che gareggia sempre a livello mondiale. Così non c’è rammarico nelle parole dell’allenatrice Giovanna Galuppo.

"No, tutt’altro – dice il tecnico federale di provata esperienze – noi siamo molto contente del quarto posto. Come ho già detto, io guardo alla prestazione qualitativa del mio gruppo e questa è stata alta. Se poi ci sono squadre che sanno far meglio, è giusto che vadano loro sul podio. La nostra squadra ha subito un cambio generazionale e non abbiamo avuto molto tempo, visto che perfezionare il numero ci vogliono anni". "La formazione senior di Albinea – aggiunge il coreografo della società Daniel Morandin, 5 volte campione del mondo a livello individuale e 4 di coppia – ha stabilito il suo personal best di circa 2,5 punti, quindi a una squadra che si migliora si può soltanto dire brava".

La gara, disputata davanti ad oltre 2000 spettatori, è stata spettacolare e si è accesa alla seconda entrata, quella del Monza Precision che ha messo nel carniere 72,49 punti. Poi due squadre francesi e al quinto turno è entrata Albinea che ha chiuso con 65,83, al secondo posto provvisorio; poi danesi e tedesche senza sussulti e infine… in cauda venenum, ovviamente per i colori di Albinea.

Il Dream Team di Germania fa davvero sognare e passa in testa con 78,38 punti; l’ultima è Bologna che confeziona un gran numero sulle note di "Imagine" di John Lennon. Il responso si fa attendere, i punti sono 78,37, un solo centesimo dietro il Dream Team che vince su felsinee, Monza e Albinea. Il quarto posto era comunque il massimo che i pronostici assegnavano alla società di Gianluca Silingardi e si aggiunge al prestigioso argento colto dalle junior.

