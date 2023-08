Albinea, truffata 85enne col sistema del falso incidente

Albinea (Reggio Emilia), 12 agosto 2023 - Si allunga sempre più l’elenco delle truffe messe a segno ai danni di persone anziane, spesso con il sistema del falso incidente di un parente. Uno stratagemma molto ben conosciuto, ma che continua a mietere vittime. E’ capitato ad Albinea a una pensionata di 85 anni, contattata da un uomo che annunciata l’incidente a una sua nipote, che doveva aver investito una signora in stato di gravidanza e che per evitare il carcere avrebbe dovuto pagare una cauzione. La pensionata ci ha creduto, ha raccolto 250 euro e oggetti in oro, per un valore di migliaia di euro, da consegnare all’individuo arrivato poco dopo a domicilio per prelevare il bottino. La donna, purtroppo, ha consegnato tutto il malloppo, credendo che fosse davvero la cauzione per togliere dai guai l’amata nipote. Ma non era così. L’incidente, ovviamente, non c’era. E l’uomo che ha prelevato soldi e oggetti in oro era un truffatore, subito fuggito dopo aver ricevuto la borsina con il prezioso contenuto. Resta sempre valido il consiglio di diffidare sempre degli sconosciuti, soprattutto quando chiedono denaro o oggetti preziosi, sotto ogni forma. Sempre meglio chiedere aiuto a qualche vicino di fiducia o alle forze dell’ordine. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Albinea.