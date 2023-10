Albinea verso le elezioni. Corrado Ferrari si candida

di Daniele Petrone

Tra Pd e centrodestra irrompe il terzo incomodo ad Albinea. Corrado Ferrari – 58 anni, ingegnere e grande appassionato di storia locale – si candiderà a sindaco con una lista civica per le prossime elezioni amministrative 2024. La sua discesa in campo è quasi ufficiale; nei prossimi giorni, salvo clamorosi dietrofront dell’ultima ora, arriverà nei prossimi giorni: sarebbe già stata organizzata infatti una cena di autofinanziamento per sostenere la campagna elettorale.

Un nome a sorpresa che movimenta non poco la scena politica albinetana che fino ad ora vedeva l’immobilismo pretattico dei grandi schieramenti (così come anche a Reggio e nei Comuni prossimi al voto). Quella di Ferrari è una mossa che brucia tutti sui tempi. E che agiterà le acque soprattutto in casa Partito Democratico. Perché per una cittadina come Albinea di poco meno di 9mila abitanti – vista da sempre nell’immaginario collettivo come un’isola felice dove non ci sono grossi problemi e con facilità di gestione – avere due schieramenti contrapposti al centrodestra (che storicamente ha sempre faticato qui ad acquisire consensi, ma che gode del vento in poppa a livello nazionale del Governo Meloni) potrebbe essere un problema; una sorta di guerra di percentuali rubate a vicenda che favorirebbe appunto la presumibile coalizione di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia che si presenterà, ma che ancora non ha sciolto però le riserve.

Insomma, la saggezza vorrebbe che i Dem trattassero con la nuova lista civica per un apparentamento al fine di unire le forze con l’obiettivo di sconfiggere la destra alla ribalta. Ma un dialogo al momento non parrebbe essere stato instaurato.

Anche perché la candidatura di Ferrari nasce proprio dai ‘dissidenti’ del Pd, coloro i quali covavano il malcontento in questi anni verso l’Amministrazione del sindaco uscente Nico Giberti arrivato al termine ultimo dei due mandati. Ferrari è stato presidente della Pro Loco dal 2021 ad interim dopo la morte di Adriano Corradini. Poi a inizio 2023, l’ente di promozione territoriale è stato ‘riconquistato’ dal Pd con la carica guadagnata dall’ex deputata e sindaca di Albinea, Antonella Incerti. Una sorta di ‘golpe’ che ad alcuni albinetani, anche all’interno dei Dem stessi, non sarebbe piaciuta. Pure da qui arriva la discesa in campo di Ferrari che godrebbe dell’appoggio di gran parte della frazione di Bellarosa: numeri non corposi certo, ma alle urne più che mai conteranno anche le piccole percentuali visto che nella contesa difficilmente ci saranno i 5Stelle che cinque anni – quando godevano di miglior salute – fa neppure si presentarono ad Albinea.

E il Pd come si sta muovendo? Per il dopo-Giberti, ancora nulla è deciso; tant’è che sono in corso alcune ‘consultazioni’ sulla scia di ciò che sta facendo la federazione a Reggio, con un questionario che sta girando nelle cassette postali dei cittadini di Albinea. Al netto delle risultanze ancora da rendicontare, in pole position ci sarebbe però il giovane rampollo Francesco Nasi: 25 anni, segretario del circolo Pd locale e responsabile della formazione politica della segreteria provinciale (che lo aveva inserito nella rosa dei sette papabili candidabili alle ultime elezioni politiche); laureato in scienze politiche, vorrebbe continuare la ‘dinastia’ del padre Mauro Nasi, attuale vicesindaco in giunta (che già tempo fa avrebbe declinato l’offerta di raccogliere l’eredità di Giberti per dare continuità). Nasi godrebbe dell’appoggio della Incerti. Mentre in seconda fila, si sarebbe resa disponibile Roberta Ibattici, assessora a turismo e politiche giovanili, che invece sarebbe ‘sponsorizzata’ dal sindaco uscente. Infine, l’outsider Daniele Menozzi, assessore allo sport e alle politiche ambientali. Difficile però pensare qui alle primarie, spauracchio invece più che concreto a Reggio capoluogo. E invece, con la civica di Ferrari ci saranno prove di dialogo...?