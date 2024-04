Alce Nero, Cerioli e Grillenzoni vincono i titoli lady e senior

Oltre 120 giocatori in campo nel weekend per le competizioni in calendario al Matilde Golf. Sabato il Contest Alce Nero è andato in scena sulla distanza di nove buche ed è stato vinto da Silvia Morandi con 42 colpi. Nella categoria netta Veronica Farioli (20) ha superato di misura Guido Chiesi. Premi speciali a Italina Cerioli (18) e Raffaella Grillenzoni (17), rispettivamente migliori lady e senior. Domenica The Challenge by Blu Vacanze ha impegnato i giocatori sulla tradizionale distanza di 18 buche, con formula Stableford. Mauro Biscuoli ha vinto la gara con 77 colpi, cinque oltre il par del percorso destinato ai pro. In prima categoria Giovanni Baroni (35) ha ottenuto il successo seguito da Riccardo Ottaviani (33), in seconda Andrea Bissoli (40) ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto lasciando a un solo colpo Valerio Zotto (39) così come in terza Alberto Peroni (39) superando di misura Italina Cerioli.

Andrea Ronchi