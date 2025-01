Alce, una danza quasi tribale

Stasera alle 20,30 alla Fonderia di Aterballetto, in via della Costituzione a Reggio, è in programma "Alce", un lavoro di Fabrizio Favale, una danza rara e potente, a tratti ritmata e tribale, a tratti rarefatta ed evanescente, eseguita da un cast di dieci danzatori che disegnano un paesaggio innaturale, artefatto, ultraterreno e lo abitano come sue creature. In scena Daniele Bianco, Daniel Cantero, Vincenzo Cappuccio, Giuseppe Catalfamo, Matteo Di Ciommo, Martina Di Giacomo, Alessandro Girardi, Alicia Ianeselli, Valentina Verini, Po-Nien Wang. Con questo lavoro si approfondisce una tematica che indaga ed è fonte di invenzione di diversi lavori: la presenza animale e il nostro rapporto con essa. La presenza animale da sempre accende la fantasia umana e sembra porsi in relazione col sogno. Ma sembra anche suggerire nuovi sensi dello spazio e del tempo, oltre a nuovi linguaggi.