"Alceste Campanile, la vicenda storica è ben più complessa"

"In questi giorni la stampa locale ha ricordato i cinquant’anni dell’assassinio di Alceste Campanile, militante di Lotta Continua, del cui omicidio si è accusato Paolo Bellini. Intendo portare il mio contributo alla discussione con esperienze di vita politica e ricordando altre piste che il padre di Alceste Campanile sostenne sino alla morte".

Così Marco Eboli, ex coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, che aggiunge: "Mi iscrissi al Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile del Msi nel 1977,due anni dopo l’omicidio di Alceste ed ebbi modo di vedere la tessera del Fronte della Gioventù di Campanile, prima del suo passaggio a Lotta Continua. Ebbi poi modo, di conoscere il padre di Alceste, il quale non solo privatamente ma con lettere alla stampa locale, facili da recuperare, sosteneva che gli assassini di suo figlio fossero da cercare nella estrema sinistra ed in particolare da collegare al rapimento Saronio, ad opera delle nascenti Brigate Rosse proprio a Reggio Emilia, dove il gruppo dell’appartamento di via Emilia San Pietro (Franceschini, Ognibene, Gallinari per citarne i capi) seppur iscritti ancora alla Fgci, organizzazione giovanile del Pci, meditava la latitanza e le prime azioni terroristiche".

"Il sequestro Saronio,secondo il padre di Alceste,fu la prima azione delle Br per finanziare la lotta armata ed il giovane militante di Lotta Continua,sempre secondo la versione paterna,probabilmente venne a conoscenza di notizie,di cui forse parlò con qualcuno del suo ambiente politico che portò al suo assassinio per timore che le notizie giungessero alle forze dell’ordine – continua Eboli –. Ho ritenuto doveroso, ricordare questi fatti perché era noto,anche allora, che in seno alla famiglia Campanile non vi era accordo sui responsabili e le motivazioni dell’assassinio di Alceste.Ora è rimasto solo il fratello Domenico che già allora mi risulta non condividesse le ipotesi del padre".

Il sindaco "ha paragonato Alceste ai morti del 7 luglio 1960, a mio parere impropriamente – conclude –. Leggo della sua intenzione di dedicare un luogo o un evento permanente alla memoria di Alceste Campanile. Non entro nel merito della proposta, mi interessava solo ricordare la figura di Alceste che fu più complessa rispetto a ciò che si sta ricordando in questi giorni".