Alceste Campanile: "Ora intitolategli un luogo o un evento"

L’assassinio di Alceste Campanile è stato a lungo uno dei "misteri reggiani" per eccellenza, prima che Paolo Bellini, una delle figure più ambigue e inquietanti del sottobosco della criminalità politica italiana, non confessasse di esserne l’autore, chiudendo la questione.

Da quel terribile delitto sono passati 50 anni il 12 giugno e il sindaco di Reggio, Marco Massari, ha ricordato il suo "brutale assassinio" con una lettera, nel quale si fa memoria di Campanile, ucciso a 22 anni, come "un giovane idealista, impegnato, generoso, che credeva nella possibilità di un mondo più giusto e in quell’Italia attraversata da profonde tensioni sociali e politiche, lottava con passione per un futuro diverso. La sua vita – scrive il primo cittadino – gli fu strappata in un momento buio della nostra storia: gli anni di piombo, segnati da violenze politiche e da un clima di intolleranza che troppo spesso è degenerato in tragedia. Oggi, a distanza di mezzo secolo, ricordare Alceste non è solo un dovere civile, ma un gesto profondamente politico. Così come ricordiamo ogni anno i martiri del 7 luglio, Reggio, città medaglia d’oro della Resistenza, non può e non vuole dimenticare chi ha lottato e pagato con la vita l’impegno per una società più giusta".

Nel sottolineare che la figura di Alceste Campanile debba essere conosciuta anche dalle nuove generazioni, Massari assume l’impegno di "far sì che il suo nome appartenga sempre più a tutta la città. È infatti fondamentale ricordarlo, a nome della nostra comunità, con rispetto, con dolore, ma anche con la speranza che anche nel suo nome Reggio continui a essere luogo di impegno, di partecipazione democratica e di coesione sociale".

Un invito, quello del sindaco, raccolto anche dal fratello di Alceste, Domenico Campanile, il quale, ritrovatosi con familiari e amici al cimitero di San Maurizio, mercoledì pomeriggio, dove il congiunto è sepolto, evidenzia che sono stati condivisi "ricordi personali e racconti pubblici, affresco di quegli anni difficili ma al contempo espressione di una straordinaria stagione di vitalità politica e di partecipazione dei giovani ai cambiamenti civili della società. Alceste è stato, come tutti noi, testimone attivo e attore creativo di quel momento storico e ne ha pagato, con la vita, il prezzo più alto. Il peso politico avuto dal suo delitto sulla città, e che Massari ricorda, non può e non deve esaurirsi in un ricordo privato ma deve essere pubblicamente evocato, ricordato e raccontato come patrimonio della nostra storia collettiva".

Da qui la proposta di "titolare un luogo, un evento, un’iniziativa culturale ad Alceste Campanile, per tenerne viva la memoria".

