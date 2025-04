Alcol e droga, nei guai sette conducenti

Controlli a tappeto dei carabinieri sulle strade di Reggio e provincia: sette conducenti nei guai, tutti tra i 26 e i 38 anni. Il bilancio finale degli accertamenti conta una patente ritirata per guida in stato d’ebbrezza e circa 30 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate, tra hashish e marijuana.

Sono in tutto 131 le persone e 113 i mezzi, auto e moto, controllati dai militari nei giorni immediatamente precedenti il weekend. I controlli sono stati effettuati nelle strade di maggior traffico, dove i militari hanno proceduto anche alla contestazione di alcune contravvenzioni al codice della strada, in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza stradale.

In particolare i carabinieri della compagnia di Reggio hanno sorpreso una 26enne di Sant’Ilario d’Enza guidare dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: a lei i carabinieri hanno ritirato la patente di guida e proceduto alla denuncia alla Procura reggiana per guida in stato d’ebbrezza.

Sei conducenti (un 20enne, un 38enne e un 36enne, tutti di Scandiano, un 19enne di Casalgrande, due 29enni di Reggio Emilia) sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti (complessivi 20 grammi di hascisc e 10 di marjuana). Trattandosi in tutti i casi di detenzione per uso personale non terapeutico, gli interessati verranno segnalati alla Prefettura reggiana che, sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri, potrà loro ritirare per la sospensione i documenti di guida ed espatrio posseduti.