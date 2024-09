Alcol e droga, nessuna sanzione

La polizia locale della Bassa Reggiana ha effettuato controlli nel weekend con tre pattuglie dei posti di blocco stradali. Fermati 61 veicoli, controllata una settantina di persone. Tutti i conducenti fermati, sottoposti a pre-test alcol e droga, sono risultati in regola. Non sono mancate alcune richieste di intervento legate soprattutto a fenomeni di disturbo nelle ore destinate al riposo, per i quali sono stati svolti i controlli e le verifiche del caso, che in generale hanno permesso la risoluzione immediata del problema. I servizi serali e notturni sono previsti da venerdì a domenica.