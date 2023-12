Alcol e droga sulle strade: otto persone nei guai

Otto automobilisti sono finiti nei guai per droga e alcol. Mercoledì, dal primo pomeriggio alla sera inoltrata, i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno compiuto diversi controlli nel territorio di Scandiano finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle fenomenologie criminali connesse con i reati predatori e di criminalità comune. Complessivamente sono state coinvolte 80 persone, 40 mezzi, vari esercizi pubblici. Durante i controlli stradali un 21enne residente a Scandiano si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebrezza per neopatentato dopo una serie di manovre stradali pericolose. Comportamento adottato anche da un cinquantunenne di Taranto dopo che con l’auto è uscito fuori strada, barcollando. L’uomo è riuscito ad uscire illeso dall’automobile, ma si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico. I militari dell’Arma hanno inoltre trovato sei persone in possesso di sostanze stupefacenti e che ora rischiano la sospensione della patente di guida.

Sei le persone trovate in possesso di droga: un 20enne di Scandiano aveva un mezzo grammo di marijuana, un 22enne di Casalgrande cinque grammi di marijuana, un 24enne di Casalgrande sei grammi di hashish, un 41enne di Scandiano tre grammi di hashish, un 51enne di Sassuolo due grammi di hashish e un 46enne di Scandiano nove grammi di hashish e mezzo grammo di cocaina.

I carabinieri hanno sequestrato circa 30 grammi di droga tra marijuana, hashish e cocaina. I militari hanno quindi segnalato alla Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, le persone controllate e trovate in possesso della droga.

Matteo Barca