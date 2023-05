Alcuni bolidi già piazzati all’asta Altri assegnati alle fiamme gialle

Tre delle vetture confiscate ad Aldo Ruffini fanno parte ora del parco auto di servizio in dotazione alle fiamme gialle che hanno indagato su di lui. Un’Audi R63 Sport Back è stata assegnata al nucleo antidroga della guardia di finanza stradale, mentre due Mercedes – una 160G e una 190L – sono state affidate alle fiamme gialle di Reggio e Trieste.

I beni che appartenevano al 78enne commerciante sono in mano all’Agenzia nazionale dei sequestrati e confiscati, sotto la custodia dell’amministratore giudiziario dottor Andrea Scerrino; quest’ultimo, tra l’altro, è il pubblico ufficiale che venne minacciato dallo stesso Ruffini al fine di ‘scongelare’ i beni, condotta per la quale l’imprenditore finì sotto accusa.

Le restanti automobili dell’ex lussuoso parco di Ruffini, sono state già piazzate all’asta. Tra queste c’è anche però una fiammante Lamborghini Diablo che – secondo le accuse – Ruffini aveva intestato a Giorgio Zanelli, il suo barbiere. Ma quest’ultimo è riuscito a provare in tribunale che fosse sua ottenendo la restituzione. Ma in quanto già venduta all’asta, ha ricevuto il corrispettivo di valore in denaro. Restituita alla moglie Carla Benevelli invece la Porsche 911 Gt2, dopo un’altra battaglia legale.

E gli altri beni ora sotto confisca? "Deciderà l’Agenzia – spiega Scerrino – Ma credo che con ogni probabilità si andrà verso un’ulteriore vendita all’asta".

dan. p.