Alcuni consiglieri escono dall’aula per protesta Il centrodestra: "Comportamento indegno"

Nel giorno della morte di Berlusconi, il Consiglio comunale di Reggio finisce sotto i riflettori. Al momento del minuto di silenzio, chiesto dai partiti del Centrodestra per ricordare il leader di Forza Italia all’inizio della seduta, alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione hanno abbandonato Sala del Tricolore. Un atto che ha scatenato la furiosa reazione di FI, Lega e Fratelli d’Italia: "Nel momento di commemorazione sono usciti dall’aula i consiglieri di opposizione Bertucci, Soragni, De Lucia e i consiglieri di maggioranza Montanari, Ferretti, Ruozzi, Ghidoni, Burani. Condanniamo questo comportamento ed esprimiamo il nostro più profondo sdegno. Mancare di rispetto ad un uomo scomparso da poche ore, ancor prima che a un leader di partito non è degno da parte di chi rappresenta i cittadini reggiani, e di una gravità inaudita". Comportamento che Paola Soragni e Gianni Bertucci (M5s) con Dario De Lucia (Coalizione Civica) motivano così: "Non siamo concordi con un momento di elogio pubblico nelle istituzioni cittadine e per questo siamo usciti dall’aula. La stagione politica di Berlusconi ha portato il default economico del Paese, lo svilimento delle donne, l’aumento della corruzione. Tutto questo per noi non deve appartenere a chi rappresenta o ha rappresentato lo Stato".