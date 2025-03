Aldo Moro e l’integrazione europea. Oggi l’incontro con Rocco D’Alfonso

Appuntamento letterario-storico-politico, oggi alle 18 alla Libreria Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, per la presentazione del libro "L’Europa di Aldo Moro" di Rocco D’Alfonso (foto), con l’intervento dell’ex parlamentare Pierluigi Castagnetti. Protagonista dell’Italia repubblicana, c’è un aspetto del pensiero e dell’azione politica di Moro che questo libro intende approfondire: il suo impegno per l’integrazione politica europea.

Domani alle 18 la presentazione del libro "Le classi sociali in Italia oggi" di Pier Giorgio Ardeni. Oggi alle 17,30 all’Università di viale Allegri l’incontro "Vedere l’America" con l’intervento di Federico Petroni. Fallita l’ideologia della globalizzazione, gli Stati Uniti sono in crisi d’identità.

Al cinema Rosebud di Reggio stasera alle 21 viene proposto "Una storia vera", diretto nel 1999 da David Lynch. Alvin, vecchio e malandato, vive con la figlia in un piccolo paese degli Stati Uniti, in Ohio. Arriva una telefonata: il fratello Lyle, che abita lontano, ha avuto un infarto. Alvin parte così a bordo del suo lentissimo tagliaerba per raggiungerlo.

Stasera alle 21 a palazzo ducale a Guastalla l’incontro "Letteratura e teatro", con Gino Ruozzi e Fiorello Tagliavini, per preparare il pubblico alla visione dello spettacolo "Euripide: Le Supplici" in programma al teatro Ruggeri la sera di giovedì 13 marzo. Alle 16,30 alla biblioteca comunale di Brescello è in programma una narrazione per bambini in musica a cura di Serena Cadamuro e di Giuditta Carpi.

