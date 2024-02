Aldrovandi e Giovanardi a Finalmente Domenica

Emanuele Aldrovandi - drammaturgo, attore, sceneggiatore, traduttore, regista ed ora anche scrittore - è domani a Finalmente Domenica: alle 11 al Ridotto del teatro Municipale Valli, per presentare il suo libro d’esordio "Il nostro grande niente". L’attrice reggiana Eleonora Giovanardi leggerà dei brani tratti dal questo romanzo. A giorni lui avrebbe sposato la ragazza con gli occhi grandi, se non fosse morto in un incidente stradale. E adesso la vede tornare in quella che era la loro casa, trovare il suo computer sul tavolo e le ciabatte che lei gli aveva regalato in corridoio, dove lui le ha lasciate. Con leggerezza e disincanto, Emanuele Aldrovandi si interroga sulla natura delle relazioni, mettendo in scena il desiderio indicibile che il mondo finisca con noi. Ingresso libero.