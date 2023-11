Aldrovandi, esperimento sociale in forma di spettacolo

’White rabbit red rabbit’, dell’autore iraniano Nassim Soleimanpour, è in scena stasera alle 20.30 alla Cavallerizza. A interpretare ‘l’esperimento sociale in forma di spettacolo’ è il drammaturgo e regista reggiano, Emanuele Aldrovandi (foto). Il qui e ora è l’essenza della rappresentazione che prende forma sul palcoscenico, dove il protagonista è chiamato a interpretare il testo, senza mai averlo letto o visto prima, senza aver fatto prove, con a disposizione solo qualche piccolo oggetto di scena. La busta sigillata che contiene la drammaturgia viene aperta per la prima volta davanti al pubblico, mettendo autore, attore e spettatore sullo stesso piano emotivo. Tra le e gli interpreti che si sono confrontati con il testo ci sono, tra gli altri, Ottavia Piccolo, Marco Baliani, Emma Dante, Davide Enia, Fabrizio Gifuni, Vinicio Marchioni, Licia Lanera. La produzione dello spettacolo, 369gradi, in accordo con l’autore, sta realizzando un tour in tutta Italia, per realizzare con gli incassi il fondo "Un anno per la libertà di scrittura": progetto rivolto a giovani autrici e autori iraniani.

Posto unico 15 euro.

s.bon.