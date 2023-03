Alessandra Faiella sul palco con "Undicesimo: rispetta la donna"

Stasera alle 21 al teatro di Correggio il circolo Primo Piano promuove lo spettacolo "Undicesimo: rispetta la donna", monologo brillante di Alessandra Faiella, attrice comica che si è esibisce accompagnata alla tastiera da Rossella Bellantuono, cantautrice e vocalist.

Un nuovo comandamento per sancire il dovere morale di rispettare le donne? Ben venga, verrebbe da dire, visto come nel mondo e in Italia la dignità della donna viene offesa e calpestata, spesso tragicamente. Un argomento trattato con spunti divertenti e leggerezza, capaci di stimolare pure riflessione e consapevolezza.