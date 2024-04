Alessandra Guatteri con Tarquini: "Degrado e disgregazione sociale. Il centro storico è stato avvilito"

Dal Movimento 5 Stelle (poi abbandonato nel 2021) alla lista civica a sostegno del candidato appoggiato da tutto il centrodestra, Giovanni Tarquini. È una candidatura di rilievo, quella di Alessandra Guatteri, 58 anni, laurea in Economia e una trentennale esperienza a livello nazionale nella consulenza di direzione d’impresa, consigliere comunale dal 2014 al 2019 tra le fila dei pentastellati – "l’unica a garantire il 100% delle presenze nelle sedute del consiglio comunale", si legge in una nota –, nonché presidente dell’allora Commissione bilancio e partecipate e candidata alle elezioni europee nel 2019.

"La mia precedente esperienza mi ha fatto maturare la convinzione che senza una sana alternanza non sia possibile amministrare una città in modo corretto e che i reggiani meritino amministratori competenti e aperti all’ascolto dei bisogni dei cittadini, con i quali devono essere condivisi valori e obiettivi comuni, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutti", spiega Guatteri.

"Ho sempre pensato che Reggio fosse il posto migliore dove vivere con la propria famiglia – continua la candidata –, ma negli ultimi 20 anni ho assistito, con grande preoccupazione e dolore, al degrado della città, all’incuria e al poco rispetto di tutto ciò ci rappresenta. Non riesco ad accettare il modo in cui è stato ridotto il nostro centro storico, zona in cui vivo da sempre, avvilito da politiche incomprensibili".

E in merito ai recenti interventi dell’avvocato Tarquini in occasione del 25 aprile, Guatteri esprime alcune considerazioni: "Questa sinistra in salsa reggiana è sempre pronta a puntare il dito contro tutti coloro che non si allineano al loro pensiero e altrettanto pronta da autoassolversi quando vengono messi in atto episodi conflittuali e pretestuosi funzionali ai propri fini. L’attuale amministrazione può decidere di non ascoltare migliaia di cittadini che chiedono che il centro storico non venga svilito e revisionato e che i nostri monumenti storici, simboli della nostra identità, non vengano stravolti e umiliati. E può anche permettersi di affermare, a fine mandato, che hanno amministrato bene. Gli attuali amministratori dichiarano con veemente convinzione di essere progressisti, accoglienti e inclusivi e possono permettersi di dire che i residenti della zona stazione sono razzisti, quando questi, ogni giorno, sono costretti a vivere nel loro quartiere, nella loro città, situazioni di violenza e inciviltà inaccettabili".

E conclude: "La condizione della nostra città è arrivata a un livello tale di degrado e di disgregazione sociale che non è più possibile subire i comportamenti di un sistema che esclude ed emargina una parte di cittadini, non è accettabile essere stigmatizzati da coloro che vorrebbero imporre il pensiero unico e limitare la libertà di esprimere ragioni e idee differenti".