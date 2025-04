Alessandra Stefani morta investita da un camion in retro: “Era una bomba di forza e grinta”

Reggio Emilia, 11 aprile 2025 – Oltre alla comunità di Montefiorino, dove è nata e dove risiedono gli anziani genitori, anche Formigine, in particolare l’ambiente sportivo del rugby, che per qualche decennio è stato per lei quasi una seconda casa, piangono Alessandra Stefani. Alla Ads Highlanders Formigine Rugby sono in tanti a ricordarla, avendo a lungo indossato la maglia delle locali formazioni femminili. “È una di quelle notizie – commenta commosso il presidente della società Daniele Cantarelli – che lascia tutto il mondo del rugby modenese senza parola. Nonostante le vicissitudini che ci possono far perdere un po’ di vista la palla ovale è qualcosa che unisce per sempre nel tempo. Siamo tutti scossi”. Ed è qui che le è stato associato l’appellativo ‘bomba’, col quale tutti la additavano con ammirazione e che lei usava orgogliosamente nel suo profilo Facebook. Riavvolgendo il nastro del tempo spuntano tanto ricordi di questa esemplare giocatrice, una vera trascinatrice, che solo nel 2016 ha affisso divisa e scarpe al chiodo, dedicandosi completamente al lavoro e al figlio Francesco. “È stata giocatrice dell’allora Formigine Rugby delle Foxs Ledies, la famosa squadra femminile, una delle prime in Emilia-Romagna ad avere calcato e percorso campi da rugby. Ha giocato anche a Modena successivamente. Poi è stata allenatrice a Formigine, ma soprattutto è stata una di quelle persone che anche io, pur essendo più giovane, ho avuto modo di ammirare come giocatrice. Era una di quelle ragazze che sapevano fare gruppo e che ha contribuito a tenere sempre vivo lo spirito del rugby, già dagli albori, prima ancora che nascessero gli Highlanders nel 2012”. E il suo legame col mondo dello sport e del rugby si è consolidato quando ha conosciuto il suo compagno e padre di Francesco. “Lei – racconta Cantarelli – è stata compagna di un altro ragazzo Angelo Giordano, Angelone, che era anche lui giocatore della prima squadra e allenatore. Sono stati una famiglia che per anni ha orbitato nel mondo del rugby, anzi era nata sotto il mondo del rugby ed entrambi erano diventati un po’ un simbolo per le varie categorie: Angelo, molto estroso e per il suo spirito, per quella maschile, e lei per la sua grinta per quello femminile”. Capitana della squadra di Alessandra e, da sempre, sua grande amica è stata l’avvocata Lara Manni, con studio a Spezzano, che ancora turbata dalla notizia ha commentato: “Sono vicina al cuore di tutti i famigliari”. La Highlanders Formigine domani le renderà omaggio osservando un minuto di silenzio prima dell’Old Memorial “Sandro Storchi”, allo stadio comunale alle 14.30.