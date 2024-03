Alessandro Berselli col suo romanzo: "Gli eversivi"

Alla libreria All’Arco alle 18 l’incontro con Alessandro Berselli che presenta il suo nuovo libro: "Gli eversivi". Conversa con l’autore Matteo Casali. È difficile accettare di non conoscere affatto una persona cara, soprattutto se si tratta di qualcuno della tua famiglia. Per questo quando l’avvocato Liam Bonaga scopre che l’adorata figlia Asia frequenta il Laboratorio Hegel, un controverso gruppo di estrema destra, decide di ingaggiare l’agenzia investigativa più in voga di Bologna, la Marple. La direttrice Ginevra Martino, dal temperamento spigoloso e con una vita sentimentale tormentata, ha all’attivo la risoluzione dei casi più difficili, ma si infila in un gioco più grande di quanto immagina...