Alessandro Di Battista porta sul palco il caso Assange

Alessandro Di Battista (foto) sarà stasera (21,30) al Fuori Orario per ripercorrere le incredibili vicende del giornalista Julian Assange, fondatore del sito WikiLeaks e incarcerato per aver fatto il suo lavoro: dare notizie. Dalla pubblicazione dei documenti segreti che provano i crimini di guerra di diverse nazioni, Stati Uniti in testa, alle denunce subite passando per gli anni da rifugiato politico nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra fino all’arresto e alla detenzione nel carcere inglese di massima sicurezza di Belmarsh. Assange da 12 anni non vede la luce del sole e oggi rischia l’estradizione in Usa e la galera a vita.

Di Battista, che ha scritto il testo del monologo con Luca Sommi, porta sul palcoscenico la storia di Assange. Il monologo dell’ex M5s è curato dalla regia di Samuele Orini per la scenografia di Giorgia Ricci. Ricerche e contributi sono di Niccolò Monti, mentre la direzione della fotografia è di Mauro Ricci, la grafica di Pierpaolo Balani e Giulia Segoni. I biglietti sono disponibili su TicketOne.