Alessia e Serena, due ragazze reggiane in gara per il titolo di Miss Grand Prix 2025 a Giulianova

C’è anche una ragazza di Rolo, la 23enne Alessia Castiello (a sinistra nelle foto), insieme alla 17enne Serena Nuzzi (a destra), di Reggio Emilia, tra le finaliste al concorso di Miss Grand Prix 2025. Il 28 agosto entrambe le giovani reggiane saranno in sfilata sul palco di piazza del Mare a Giulianova, in provincia di Teramo, per la presentazione delle finaliste nazionali del concorso, per poi spostarsi sul palco di piazza della Rinascita, a Pescara, per conquistare il titolo ottenuto un anno fa da Matilde Felice.

Insieme alle venticinque finaliste di Miss Grand Prix, sullo stesso palco ci saranno anche i ragazzi finalisti del concorso di "Mister Italia". Con una storia pluridecennale alle spalle, i concorsi di Mister Italia e Miss Grand Prix, entrambi organizzati dal reggiano Claudio Marastoni, sono ormai considerati tra i più importanti attualmente promossi nel nostro Paese. Per seguire l’avventura di Alessia e Serena in terra abruzzese è possibile collegarsi ai canali social (Facebook e Instagram) del concorso: @missgrandprix. Miss Grand Prix è uno tra i concorsi di bellezza più importanti in Italia con oltre 30 anni di storia alle spalle e che ha lanciato, nel corso delle varie edizioni, alcune grandi protagoniste del mondo dello spettacolo e della televisione come Raffaella Fico, Margherita Molinari, Carlotta Maggiorana e altre ancora.

a.le.